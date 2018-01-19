Тиллерсон намерен обсудить с европейскими лидерами ситуацию в Украине

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон намерен на следующей неделе посетить ряд стран Европы и обсудить с европейскими лидерами ситуацию в Украине. Об этом рассказала журналистам на брифинге 18 января спикер Госдепартамента Хизер Нойерт, сообщается на сайте ведомства.

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"Государственный секретарь Тиллерсон посетит Лондон, Париж, Варшаву, а также Давос в период 21–27 января", – рассказала Нойерт.

Она отметила, что 21 января госсекретарь встретится в Лондоне с министром иностранных дел Борисом Джонсоном и советником по вопросам национальной безопасности Марком Седвиллом.

23 января Тиллерсон встретится с руководством Франции, а с 24 по 26 января присоединится к делегации во главе с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

26 января глава Госдепартамента посетит Варшаву.