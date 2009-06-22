Путина хотят допросить по делу об отравлении Ющенко - СМИ

Руководитель следственной группы по делу об отравлении кандидата в президенты Виктора Ющенко Галина Климович намерена допросить в качестве свидетеля премьер-министра Российской Федерации Владимира Путина. Об этом пишет " Коммерсантъ-Украина ". Результатом внутреннего противостояния в Генпрокуратуре, связанного с расследованием данного дела, может стать возбуждение сразу несколькими управлениями ведомства уголовных дел в отношении друг друга.

Как стало известно Ъ, старший следователь Генпрокуратуры (ГПУ) по особо важным делам Галина Климович, которая руководит группой по расследованию дела об отравлении кандидата в президенты Виктора Ющенко, в рамках международно-правового сотрудничества ГПУ и российской генпрокуратуры планирует допросить по этому делу российского премьера Владимира Путина. Отметим, что в Украине свидетельские показания по делу об отравлении господина Ющенко уже дали более тысячи человек: среди них народные депутаты, члены правительства (в том числе премьер-министр Юлия Тимошенко), спортсмены, например, бывший игрок сборной Украины по футболу Андрей Гусин. Сам господин Ющенко также неоднократно давал показания в качестве потерпевшего.

В аппарате российского премьера к информации Ъ пока отнеслись нейтрально. "Если будут такие юридические действия (запрос на дачу свидетельских показаний), то мы сможем что-то комментировать, а пока никаких документов мы не получали",– сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Будучи процессуально независимой фигурой, госпожа Климович самостоятельно определяет тактику и методику следственных действий. Вместе с тем, по данным издания, за санкцией на допрос российского премьера Галина Климович обратилась к и. о. генпрокурора Сергею Винокурову. Однако в ГПУ информацию о том, что в рамках дела об отравлении Виктора Ющенко может быть допрошен Владимир Путин, называют "чушью".

– Я впервые слышу об этом от вас – такой информации у меня нет. Я Климович уже очень давно не видел, у нее есть куратор – заместитель генпрокурора Николай Голомша, и он ничего подобного мне не говорил. Поэтому без комментариев,– заявил господин Винокуров.

– Я не уполномочен давать комментарии по делу, но, честно говоря, то, что вы сказали, меня рассмешило. Если бы сегодня было 1 апреля, я бы подумал, что это розыгрыш,– сказал старший прокурор-криминалист, член следственной группы по расследованию дела об отравлении господина Ющенко Алексей Донской.

Между тем деятельность следственной группы по расследованию дела об отравлении Виктора Ющенко привела к серьезному конфликту в ГПУ. Ранее рапорт с просьбой провести служебную проверку нарушений, допущенных следствием в рамках расследования этого дела, подал начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Петр Коваль. Проверка пока не завершена, однако, по словам источника, проверяющие "настроены серьезно" и в ближайшие дни намерены возбудить уголовное дело. В свою очередь, госпожа Климович инициирует возбуждение уголовного дела в отношении должностных лиц управления, проводящего проверку, обвиняя их "в незаконном вмешательстве в расследование дела об отравлении Виктора Ющенко".