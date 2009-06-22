Президент возложил цветы к могиле Неизвестного солдата

По случаю Дня скорби

По случаю Дня скорби и чествования памяти жертв войны Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве. Как сообщает пресс-служба Президента, участие в церемонии также приняли председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, секретарь СНБОУ Раиса БОГАТЫРЕВА, председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, председатель Службы внешней разведки Украины Николай МАЛОМУЖ, представители Киевской городской власти. Присутствующие почтили погибших минутой молчания.

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