Рада сегодня будет голосовать за законопроект о деоккупации Донбасса (видео)

Сегодня Верховная Рада Украины будет голосовать за проект закона о деоккупации Донбасса.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня осталось рассмотреть еще около 50 поправок к законопроекту "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (№7163).

Кроме того, предполагается рассмотрение правительственного законопроекта во втором чтении "О приватизации государственного имущества (новая редакция)".

Также ВР планирует включить в повестку дня ряд законопроектов, касающихся создания антикоррупционного суда, и рассмотреть во втором чтении законопроект "Об учреждении бизнес-омбудсмена".