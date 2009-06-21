Новым послом России в Украине может стать Михаил Зурабов

Новым Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Украине может стать бывший министр здравоохранения РФ, а в настоящее время советник Президента РФ Михаил ЗУРАБОВ.

Об этом радиостанции «Эхо Москвы» сообщили источники в Кремле.

По их словам, сейчас кандидатура М.ЗУРАБОВА на эту должность проходит согласование с украинской стороной.

Как сообщал УНИАН, 11 июня Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ своим указом освободил Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА от должности посла Российской Федерации в Украине. Сам В.ЧЕРНОМЫРДИН сообщил, что Россия определилась с кандидатурой нового посла в Украине.