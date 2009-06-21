Коалициада с БЮТ оттолкнула от регионалов Донецкую область - эксперт

Попытка создания коалиции с Блоком Юлии Тимошенко вскоре после акций протеста против политики премьер-министра оттолкнула от Партии регионов часть избирателей Донецкой области.

Такое мнение в интервью «Зеркалу недели» высказал заведующий кафедрой политологии Донецкого национального университета Николай ПРИМУШ.

По его убеждению, в возможном снижении своего рейтинга виновата непосредственно Партия регионов, которая в последнее время проводила достаточно непоследовательную политику.

«Здесь есть вина самой Партии регионов. Многих избирателей оттолкнула ее невыразительная и непоследовательная политика: сначала митинги и акции протеста против ТИМОШЕНКО, потом вдруг - «коалициада». Сейчас сложно прогнозировать, отдадут кому-то другому свои голоса те, кто разочаровался в регионалах, или не отдадут никому, но то, что процент «протестного электората» может оказаться значительным, очевидно уже сегодня», - уверен Н.ПРИМУШ.

Среди возможных кандидатов, которые могут попробовать привлечь часть протестного электората Донецкой области, политолог назвал Юлию ТИМОШЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА и Владимира ЛИТВИНА.

«Например, Юлия Владимировна перед последними выборами часто приезжала в Донецкую область, проводила здесь достаточно много времени, встречалась с людьми, и это принесло свои плоды - 5–6% Партия регионов тогда недосчиталась», - отмечает политолог.

При этом наиболее вероятным Н.ПРИМУШ считает перетекание голосов электората ПР к председателю парламента В.ЛИТВИНУ.