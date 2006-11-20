Черновецкий понимает, что белые крылья ему не помогут

По мнению Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, существуют три группы, борющиеся против него и пытающиеся дестабилизировать ситуацию в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции.

Мэр считает, что против него ведется грязная политическая борьба, и «это борьба за дестабилизацию в Украине в целом, начиная с Киева».

Так, по мнению Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, против него будут бороться постоянно лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и член фракции БЮТ в Киевсовете Михаил БРОДСКИЙ, «даже если у меня вырастут крылья белого цвета и пробьются через пиджак».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что эта борьба серьезная и непримиримая, и в данной ситуации речь идет не о том, хороший он или плохой мэр, а о том, чтобы «захватить власть и сражаться за новую революцию». «Я не участвую в революциях и постараюсь не дать вовлечь в этом киевлян», - заявил столичный городской председатель.

Кроме этого, по словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, дестабилизировать ситуацию в Киеве пытается группа людей, которые ранее, «образно говоря, пили кровь из киевского городского бюджета». По словам мэра, таких людей много, в том числе и среди депутатов, занимавших ранее разные должности.

Кроме этой группы, по словам мэра, есть еще одна «чисто ситуативная группа» депутатов, которые содержатся на деньги второй группы и которые голосуют так, как им заплатят.

При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил: «Это реалии нашей сегодняшней украинской политики. Ничего особенного больше в том, что происходит в Киевсовете, нет».