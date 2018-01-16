Демократия в мире столкнулась с крупнейшим кризисом за десятилетия – Freedom House

Демократия столкнулась с серьезным кризисом и отступает по всему миру. Об этом говорится в новом отчете международной правозащитной организации Freedom House «Свобода в мире 2018».

Как отмечается в Facebook украинского отделения Freedom House, кризис демократии усилился во времена, когда демократические стандарты США приходят в упадок в ускоренном темпе.

Согласно данным доклада, в 2017 году 71 страна испытала снижение уровня политических прав и гражданских свобод. Это ознаменовало уже 12 год последовательного падения уровня мировой свободы.

Читайте такжеАрьев ответил защитникам карты Freedom House с "оторванным" от Украины КрымомОтмечается, что Соединенные Штаты отступили от своей традиционной роли лидера и образца демократии, в условиях ускоренного падения политических прав и гражданских свобод.

По данным Freedom House, сегодня лишь 39% населения планеты живут в свободных обществах. 24% - в условиях частичной свободы, а 37% - в недемократических условиях.

По данным отчета, Украина относится к категории "частично свободных" стран.

В отчете упоминается, в частности, о нападении в Украине на пару чеченских добровольцев, которые были противниками Путина и участниками АТО, что привело к убийству одного из них (Амины Окуевой – ред.) и ранению другого (Адама Осмаева). Киев, в основном, обвиняет в операциях против украинских политиков российские спецслужбы.