18 января гуманитарная подгруппа обсудит формулу следующего этапа освобождения заложников

Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга отметил, что 18 января гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы обсудит списки и формулу следующего этапа освобождения заложников на Донбассе.

Об этом Чаплыга сообщил в комментарии УНИАН.

«18 января состоится заседание гуманитарной подгруппы. Оно будет первым в новом году, будут обсуждаться механизмы одномоментного освобождения удерживаемых лиц, будут подводиться итоги », - отметил он.

«Будут, конечно, обсуждаться следующие формулы и списки в том числе, или, по крайней мере, согласовываться количество лиц, о которых мы хоть что-то знаем, но я не думаю, что какие-то решения будут приняты», - добавил Чаплыга.

Как известно, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса Ирина Геращенко заявила, что 18 января состоится скайп-конференция по вопросам разблокирования процесса освобождения заложников.

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Как сообщал УНИАН, 27 декабря на Донбассе состоялся обмен украинских заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на востоке и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложника.

Среди освобожденных украинских заложников - 32 военных и 41 гражданское лицо.