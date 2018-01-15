18 января гуманитарная подгруппа обсудит формулу следующего этапа освобождения заложников
Гуманитарная подгруппа обсудит механизмы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц на Донбассе.
Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга отметил, что 18 января гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы обсудит списки и формулу следующего этапа освобождения заложников на Донбассе.
Об этом Чаплыга сообщил в комментарии УНИАН.
«18 января состоится заседание гуманитарной подгруппы. Оно будет первым в новом году, будут обсуждаться механизмы одномоментного освобождения удерживаемых лиц, будут подводиться итоги », - отметил он.
«Будут, конечно, обсуждаться следующие формулы и списки в том числе, или, по крайней мере, согласовываться количество лиц, о которых мы хоть что-то знаем, но я не думаю, что какие-то решения будут приняты», - добавил Чаплыга.
Как известно, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса Ирина Геращенко заявила, что 18 января состоится скайп-конференция по вопросам разблокирования процесса освобождения заложников.
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Как сообщал УНИАН, 27 декабря на Донбассе состоялся обмен украинских заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на востоке и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложника.
Среди освобожденных украинских заложников - 32 военных и 41 гражданское лицо.