Шуфрич говорит, что «с удовольствием» встретится с Луценко в суде

Народный депутат Нестор ШУФРИЧ уверен, что выиграет суд у Юрия ЛУЦЕНКО по делу об обнародовании информации относительно инцидента с участием министра внутренних дел в аэропорту Франкфурта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ШУФРИЧА, об этом он заявил, комментируя сегодняшнее заявление Ю.ЛУЦЕНКО о намерении подать судебные иски против него и Николая ДЖИГИ за распространение недостоверной информации об инциденте с участием министра во Франкфуртском аеропорту.

«Я надеюсь, что это не просто слова, и ЛУЦЕНКО это сделает на самом деле. Потому что то, что мы предъявим в суде, поставит точку на многих спекуляциях вокруг поднятого ЛУЦЕНКО вопроса», - заявил Н.ШУФРИЧ, который возглавляет парламентскую комиссии по расследованию инцидента с участием Ю.ЛУЦЕНКО в Германии.

Вместе с тем Н.ШУФРИЧ рекомендует Ю.ЛУЦЕНКО подождать до оглашения имеющейся в распоряжении комиссии информации – «может быть, после этого у него пропадет любое желание обращаться в любые судебные инстанции».

Однако, подчеркнул Н.ШУФРИЧ, «это право ЛУЦЕНКО, я с удовольствием встречусь с ним в суде, тем более что мы уже у ЛУЦЕНКО суды выигрывали не один раз».