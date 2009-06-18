Андриевский заявляет, что Черновецкий опять раздал 9 гектаров зеленых зон

Черновецкий опять грабит киевлян. Об этом заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко Дмитрий Андриевский, комментируя журналистам повестку дня заседания сессии Киесовета от 18 июня.

«С нарушением регламента, без соответствующего согласования на Президиуме и выводов комиссии по вопросам экологической политики в повестку дня был внесен 91 проект решения о передаче земли гражданам в зеленых зонах столицы», - сообщил оппозиционный депутат.

Как отметил Дмитрий Андриевский, решениями вносятся изменения в Генеральный план и программу развития зеленых зон Киева. Участки изымаются из зоны зеленых насаждений общего пользования и из луго-парковой зоны.

«Черновецкий вопреки мораторию на внесение изменений в Генплан и с нарушением законодательства планирует передать больше 9 гектаров зеленых зон под усадебно-жилищную застройку. При этом представление на выделение земли было сделано 17-го июня, а уже 18-го – депутатам предлагают принять решение. Не понятно, когда успели рассмотреть проекты правовое управление или комиссия по градостроению», - заметил политик.

«Это очередной грабеж киевской земли. Зная методы Черновецкого, можно с уверенностью утверждать, что участки получат люди, далекие от очередей и десятилетнего ожидания земли. Все мы еще хорошо помним скандальную октябрьскую сессию 2007 года и массовую махинацию с выделением нескольких сотен гектаров земли студентам. Тогда город также бесповоротно потерял часть зеленых зон», - отметил Дмитрий Андриевский.

По информации оппозиционного политика, участки находятся в Голосеевском, Святошинском и Оболонском районах столицы.