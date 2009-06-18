СБУ подтвердила факт прослушивания заместителя генпрокурора – СМИ

Служба безопасности Украины подтвердила факт незаконного прослушивания телефонных разговоров заместителя генерального прокурора Рената КУЗЬМИНА.

Об этом сообщает газета «Сегодня» (№ 127 от 18 июня) со ссылкой на Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины.

«После того как месяц назад СБУ косвенно подтвердила факт незаконного прослушивания разговоров Рената КУЗЬМИНА, теперь глава спецслужбы Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сделал это в официальном порядке. Письмо на имя зама генпрокурора содержит признание того, что в рамках контрразведывательного дела СБУ проводились «отдельные оперативно-технические мероприятия», временно ограничивающие его права», - пишет издание.

Газета также сообщает, что В.НАЛИВАЙЧЕНКО в своем письме уведомил Р.КУЗЬМИНА об отсутствии оснований подозревать его в нарушении режима работы с секретными документами. «Мероприятия прекращены, однако материалы, которые имелись в деле, «уничтожены в установленном порядке». То есть следов (распечаток разговоров, отчетов «топтунов» о слежке, прочих свидетельств оперативных мероприятий) не осталось», - пишет «Сегодня».

В свою очередь, Р.КУЗЬМИН сообщил о намерении добиваться полного расследования и наказания тех, по чьей вине ущемлялись его права.

Как сообщал УНИАН, в начале марта заместитель генпрокурора Р.КУЗЬМИН заявил о незаконном прослушивании его телефонных разговоров.

Как сказано в рапорте к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО, Р.КУЗЬМИНУ стало известно, что СБУ в январе 2008 года возбудила против него контрразведывательное дело и в течение года - вплоть до декабря проводились оперативно-розыскные мероприятия, в том числе которые ограничивают права человека. Основанием для заведения этого дела стало якобы нарушение Р.КУЗЬМИНЫМ режима работы с секретными документами, а именно работа с секретными документами за пределами режимного учреждения – Генпрокуратуры.

Р.КУЗЬМИН также отметил, что имел встречу с В.НАЛИВАЙЧЕНКО, который в разговоре подтвердил тот факт, что такое уголовное дело было возбуждено и проводились оперативные мероприятия, в том числе незаконное прослушивание телефонных разговоров.

При этом сам В.НАЛИВАЙЧЕНКО утверждал, что он к этим действиям не причастен и в этом виновны его подчиненные, а именно Тиберий ДУРДИНЕЦ (на то время заместитель председателя СБУ).

Р.КУЗЬМИН также заявил, что работники Первого управления СБУ на основании фальсифицированных документов в Апелляционном суде Житомирской области получили разрешение на проведение в отношении него оперативно-технических мероприятий. «Таким образом, работники СБУ незаконно подделали постановление о заведении контрразведывательного дела, представление в Апелляционный суд Житомирской области о даче разрешения на проведение оперативно-технических мероприятий», - отмечается в рапорте.

Р.КУЗЬМИН просил генпрокурора провести проверку этих фактов и возбудить уголовное дело в отношении Т.ДУРДИНЦА и непосредственно в отношении руководства СБУ и некоторых рядовых работников СБУ.