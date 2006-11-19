Янукович носит на себе 90 тысяч (фото)

Еще немного, и Виктора Януковича можно будет смело и окончательно зачислять в клуб украинских олигархов, пишет ТаблоID. Футбольная команда у него уже есть. Денег премьер на нее не жалеет на нее не жалеет.

Зарегистрирован Виктор Федорович в самом центре Киева, в доме на улице Январского восстания, где один квадратный метр стоит минимум 5 тысяч долларов.

Предпочитает исключительно "Мерседесы". Еще до того, как Виктор Федорович стал премьером, он ездил на "Mercedes S-500", стоимость которого – не менее 100 тысяч долларов. А теперь его почтенное тело возит такой же правительственный "мерс", но бронированый.

Однако вопрос состояния премьера, который непременно появляется в связи с его образом жизни, так и остается открытым. От футбольного клуба Янукович открестился. Хоть так и не смог понятно опровергнуть слова своих соратников, которые заявляли, что Янукович выложил 100 тысяч гривен на его развитие.

Еще более туманна история с "Мерседесом", на котором Янукович приехал к своему второму премьерскому пришествию. Дело в том, что зарегистрировано авто совсем не на Виктора Федоровича, а на некоего неизвестного человека. Право на управление имеют еще три таких же лица. Можно лишь допустить, что это – водители Януковича.

На этом тему "раскулачивания" премьера можно было бы и закрыть. Однако процесс лишь разжег азарт у журналистов ТаблоID.

После длительных наблюдений стало понятно, что не быть аскетом Янукович решил во всех сферах своей жизни. ТаблоID решил проанализировать гардероб политика. Оказывается, в своих вкусах Виктор Федорович не отстает от олигархов регионального и общегосударственного масштаба.

Янукович носит дорогую итальянскую одежду от "Бриони".

Журналисты поймали его "на горячем" еще тогда, когда на первых заседаниях парламента Виктор Федорович организовывал блокировку трибуны Верховной Рады. Тогда газета "Сегодня" писала, как он продемонстрировал лейбу костюма от "Бриони". Следует отметить, что повседневный туалет от этих итальянских портных не стоит подешевле 3 тысяч долларов.

Однако теперь нам удалось увидеть кое-что более интересное. Произошло это на празднование 100 дней Януковича при власти.

Ослепленный мыслями о собственных успехах, сияя улыбкой, Янукович входил в "Украинский дом", где происходили торжества.

На нем было длинное кашемировое пальто с характерными кожными вставками в районе плеча. Именно они выдали Януковича.

Как выяснилось позже, Виктор Федорович носит пальто, очень похожее на "Бриони" Ахметова, о котором также писал ТаблоID. Единственную разницу составляет крой и количество кожаных вставок.

Как нам объяснили в одном из киевских магазинов элитной мужской одежды, где продают "Бриони", существует два вида осенних пальто такого типа – со вточеным рукавом и рукавом-реглан. При этом все пальто изготовлены из тонкого кашемира с шелковой подкладкой.

Пальто Ахметова с рукавом реглана легко віднайшлося в магазине, а экземпляр, как у Януковича, отсутствовал. Однако можно утверждать, что разница между пальто Ахметова и Януковича, какая заметная скорее профессионалу, не отразилась на их цене.

Следовательно, если вы хотите одеться, как Янукович или Ахметов, придется изложить от 19 до 26 тысяч гривен, то есть от 4 до 5,2 тысяч долларов.

А если вы пожелаете ослепить всех своими туфлями, нужно отложить около 3 тысяч "зеленых" и опять обратиться к опыту Виктора Федоровича. Именно такой итальянской обувью Янукович сверкал перед Путиным во время саммита ЄврАзЭс, о чем писала “Комсомольская правда”.

Аксессуары у Януковича тоже достойны. Конечно, до Ахметова, который носит часов ценой в два “Бентли”, Виктору Федоровичу еще далеко.

Однако и премьерская рука украшена не дешевой безделушкой. Его часы – всемирно известной швейцарской фирмы "Blancpain". Принадлежат к коллекции "Leman", имеют два циферблата и наделены дополнительной функцией GMT (Greenwich Mean Time), благодаря которой показывают своему владельцу время в любой точке мира. С браслетом из крокодиловой кожи.

"Носить такое совершенство– значит, быть сверхтонким ценителем прекрасного и одновременно зажиточным человеком, который не гонится за напускной роскошью, а знает толк в "дорогой" простоте", - сказано на одном из сайтов продажи "Blancpain".

Стоит такое удовольствие, как сообщили в киевских и московских магазинах, 7–8 тысяч долларов.

Следовательно, если подсчитать среднюю стоимость только упомянутых в этой статье одежды и аксессуаров Януковича, выйдет, как минимум 18 тысяч долларов, то есть 90 тысяч гривен.

Что никоим образом не сходится с официальной декларацией премьера за 2005 год в 38 тысяч гривен и с отсутствием любых взносов и сбережений.

Кстати, именно такую сумму в 90 тысяч гривен, на которую за раз оделся Виктор Федорович, местная власть выделила на подведение газопровода к одному отдаленному селу Сумской области...