Тимошенко не собирается тратить кредит МВФ на оплату газа
Вопрос даже не рассматривался
Вопрос об использовании кредита Международного валютного фонда (МВФ) для оплаты газа не рассматривается.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Люксембурге после 13-го заседания Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом.
«Дело в том, что вообще эта тема не поднималась никогда, потому что в функции МВФ не входит подобное финансирование», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Как сообщал УНИАН, 1 июня вице-премьер-министр финансов РФ Алексей КУДРИН заявил, что премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН направил письмо в Международный валютный фонд, в котором обращает внимание на необходимость дополнительной поддержки Украины, чтобы не сорвать поставки газа для бесперебойной работы системы в осенне-зимний период.
В своем письме, в частности, российский премьер-министр заявил о готовности России участвовать в размещении облигаций на сумму 10 млрд. долл.