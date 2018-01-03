Климкин не исключает военные провокации со стороны РФ во время президентской кампании в Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что Россия может прибегнуть к военным провокациям во время подготовки к выборам президента Российской Федерации в оккупированном Крыму, которые пройдут в очередную годовщину оккупации полуострова 18 марта.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с Федеральным министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем.

"Во-первых, Россия перенесла дату этих выборов на годовщину того нелегального референдума, который состоялся на территории Крыма. Это само по себе является не просто провокацией, а сознательным шагом", - заявил Климкин.

"Во-вторых, попытка организовать эти выборы на территории оккупированного Крыма делает эти "выборы" на мой взгляд очень сомнительными с точки зрения их легитимности", - сказал глава МИД Украины.

"И третье. Мы прекрасно понимаем, каким образом в России принимаются решения, но мы вполне допускаем, что Россия может прибегнуть к провокациям, в том числе военным, милитаристским провокациям во время подготовки к этим выборам. Мы к этому готовы", - подчеркнул Климкин.