Марчук: продажа Украине противотанковых ракетных комплексов не создает угрозы для усиления войны на Донбассе

Представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук заявляет, что намерение Соединенных Штатов Америки продать Украине противотанковые ракетные комплексы не создает угрозы для усиления войны на Донбассе, часть которого оккупирована российскими наемниками и боевиками.

Об этом он сказал 2 января в эфире "5 канала".

"На мой взгляд, никакой угрозы нет. Понятное дело, что Россия использовала и будет использовать любую возможность", - сказал Марчук, отвечая на вопрос, есть ли угроза войны в связи с решением США об объявлении плана по продаже противотанковых ракетных комплексов Украине.

"Что такое Джевелины? Это очень эффективное оружие. В России есть что-то, не совсем, но что-то немного похожее, и в Украине есть типа "Стугна", в России и за рубежом "Корнет", но они не так эффективны, и не такие мобильные" - сказал Марчук.

Он рассказал о возможностях применения американских противоракетных комплексов Javelin. По его словам, главное назначение этого оружия для защиты, а не для наступательных операций.

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"Два человека могут лечь в засаде и затем применить этот вид оружия. Что это за оружие? Это оружие поля боя, то есть, чтобы поразить цель, тот кто наводит, он ее должен видеть. Это не загоризонтная артиллерия, это не "Точка-У" на 130 км, то есть это, когда с той стороны идет танковая атака, чтобы ее остановить", - сказал Марчук.

Он сказал, что конечно, любое оружие можно использовать для наступления, но главное назначение Джевелинов: "на поле боя в пределах видимости остановить танковую атаку".

"Хоть она и летальное оружие, действительно, но она не имеет механизма, не применяется в наступательной (операции), так как "Град", который лупит 40 боеприпасов по территории", - добавил он.

"Россияне на всех уровнях заявили, что это Штаты преступили красную линию. Слушайте, а то, что они нагнали на ту территорию современные виды оружия и реактивной дальней артиллерии, не говоря уже о "Точке-У"..., а системы радиоэлектронной борьбы, а системы противовоздушной обороны, а танки, в том числе и новейшие, они там откуда взялись? Из универмагов? То есть это такая спекуляция, что Джевелины это что-то очень страшное, оно действительно так, а там у них нет ничего, там поле, там только все с пистолетами или в крайнем случае с автоматами Калашникова, это же глупости", - сказал Марчук.

Как сообщал УНИАН, по данным американского телеканала ABC News со ссылкой на различные источники в Госдепартаменте США, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может согласовать план продажи Украине противотанковых ракетных комплексов. В частности, отмечалось, что общий объем оборонного пакета на сумму 47 миллионов долларов будет включать продажу 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Вместе с тем в Госдепартаменте заявили, что США предоставят Украине "усиленный оборонный потенциал". Решение является частью усилий США, направленных на помощь Украине в защите ее территориальной целостности, и на то, чтобы «сдержать дальнейшую агрессию». При этом в Госдепартаменте не уточнили, о каком именно «усиленном оборонном потенциале» идет речь.

В свою очередь после появления информации о решении Белого дома предоставить Украине вооружение для защиты от российского вторжения в МИД РФ заявили, что США переступили черту и «разжигают войну».