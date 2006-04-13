Пресс-секретарь Рыбачука опровергает слухи об отставке шефа

Пресс-секретарь главы Секретариата Президента Украины Олега РЫБАЧУКА Светлана ЗАЛИЩУК опровергла информацию некоторых СМИ о том, что якобы глава Секретариата подал заявление об отставке по собственному желанию.

С.ЗАЛИЩУК сказала УНИАН, что это абсолютная неправда, и О.РЫБАЧУК намерен работать на посту главы Секретариата Президента и в дальнейшем.

Ряд СМИ и Интернет-изданий со ссылкой на источник в Секретариате сообщили, что О.РЫБАЧУК намерен уволиться по собственному желанию с поста главы Секретариата Президента.

В то же время руководитель пресс-службы Президента Украины Лариса МУДРАК отказалась комментировать возможность отставки О.РЫБАЧУКА, сообщает Pro.ua. По данным источника, О.РЫБАЧУК просил о своей отставке Президента Виктора ЮЩЕНКО еще перед выборами, однако получил отказ. Сейчас рассматривается несколько вариантов дальнейшей работы нынешнего главы Секретариата и бывшего вице-премьера по вопросам европейской интеграции.

В частности, О.РЫБАЧУК может получить дипломатическую должность. Среди постов, которые, по информации источника, были предложены О.РЫБАЧУКУ, - должность посла Украины в Швеции, и уже получен агреман, одобряющий такую кандидатуру. Кроме того, О.РЫБАЧУК рассматривает возможность возвращения на банковскую службу.

Должность посла Украины в Швеции вакантна с июля 2004 года. Однако в пресс-службе МИДа отказались давать любую информацию относительно назначения посла в Швеции до того, как об этом не сообщит сам Президент. В последнее время глава Секретариата стал реже появляться на совместных мероприятиях с главой государства. К примеру, он отсутствовал на встрече В.ЮЩЕНКО с представителями победителей парламентских выборов 11 апреля. (На этой встрече присутствовали заместители О.РЫБАЧУКА Иван ВАСЮНИК и Анатолий МАТВИЕНКО). В Секретариате не смогли объяснить причину его отсутствия.

По данным газеты «Дело», заявления О.РЫБАЧУКА по поводу депортации узбекских граждан были болезненно восприняты в МИДе. Напомним, что О.РЫБАЧУК признал, что высылка 10 узбекских граждан с территории Украины 14 февраля 2006 года была проведена с нарушением процедуры. В частности, указал глава Секретариата, им не дали 7 дней, чтобы оспорить решение суда о депортации. В то же время чиновники МИД заявляли, что в вопросе депортации Украина действовала в строгом соответствии со всеми процедурами.