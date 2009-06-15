Ющенко просит своих министров следить, чтобы Тимошенко не нарушала правила

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал министров от блока “Наша Украина – Народная самооборона” быть консолидированными и принципиально отстаивать соответствие решений правительства государственным интересам.

Как сообщает пресс-служба главы государства, темой встречи стала оценка их работы в правительстве и некоторые аспекты деятельности Кабинета министров.

Президент отметил, что Кабмин в этом году допустил беспрецедентный уровень невыполнения государственных программ, предусмотренных госбюджетом-2009.

Ссылаясь на отчет Счетной палаты Украины, полученный на прошлой неделе, Президент указал на фактическое отсутствие бюджетного финансирования важных программ социально-экономического и культурного развития. «Это беспрецедентный случай, когда Кабинет министров демонстрирует такое игнорирование закона о бюджете», – констатировал Президент.

Он призвал министров занять четкую позицию в этой ситуации и, если правительство проводит такую политику, публично объяснить причины таких действий.

Говоря о процедурах принятия правительственных решений, В.ЮЩЕНКО отметил, что в этом году 215 постановлений Кабинета министров (или каждое четвертое) принимаются при наличии замечаний Министерства юстиции. Это значит, что такие акты не отвечают Конституции или законам Украины, указам Президента Украины и постановлениям Верховной Рады. В соответствии с Регламентом Кабинета министров, внесение таких проектов актов Кабмина на рассмотрение вообще не допускается.

Президент также критически оценил практику, когда проголосованные на заседаниях Кабмина решения не обнародовались за подписью премьер-министра в предусмотренный законодательством (в частности, Регламентом Кабинета министров) срок и часто не вступают в силу.

Отдельно глава государства обратил внимание на содержание некоторых решений Кабинета министров, которые очевидно не отвечают национальным приоритетам. В качестве самого яркого примера Президент привел решение о расчетах за поставленный российский газ авансовым платежом за услуги транзита. Как предостерег В.ЮЩЕНКО, реализация этого решения могла привести к утрате государственного контроля над НАК «Нафтогаз Украины».

Президент отметил, что ожидает от министров - представителей НУ-НС более активных и согласованных действий в отношении таких решений Кабинета министров.

В.ЮЩЕНКО выразил твердое убеждение, что министры, назначенные по квоте «Нашей Украины – Народной самообороны», должны в этом вопросе стать консолидированными и принципиально отстаивать соответствие решений Кабинета министров государственным интересам и нормам действующего законодательства, отмечается в сообщении.

Во встрече приняли участие вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК, министр культуры и туризма Василий ВОВКУН, министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ, министр регионального развития и строительства Украины Василий КУЙБИДА, министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, министр юстиции Николай ОНИЩУК, министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимир ШАНДРА.

Со стороны секретариата Президента во встрече приняли участие глава Секретариата Вера УЛЬЯНЧЕНКО и первый заместитель главы – представитель Президента в Кабинете министров Александр ШЛАПАК.