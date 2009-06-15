Венецианская комиссия осталась довольна проектом Ющенко

В субботу Венецианская комиссия Совета Европы огласила свой вердикт проекту изменений Конституции Украины, представленному президентом Виктором Ющенко. Как сообщил «ДЕЛУ» министр юстиции Николай Онищук, защищавший президентский вариант, Комиссия в целом поддержала проект документа. «Комиссия дала позитивную оценку проекту президента, как такому, который отвечает стандартам Совета Европы и Европейской правовой конституционной доктрине», — отметил Онищук. Особенно Комиссии понравились предлагаемые изменения судоустройства — бессрочное назначение судей, корректировка состава Высшего совета юстиции и новые положения относительно прокуратуры. «Проект отображает уже не советскую модель прокуратуры, а модель прокуратуры, которая отвечает европейским стандартам и обязательствам Украины перед Советом Европы», — отметил Онищук. В то же время, по его словам, критике Комиссии подверглись несколько норм. «Комиссия считает чрезмерной необходимость утверждения каких-либо изменений в Конституции только на референдуме. Кроме того, эксперты Комиссии высказывают мнение, что полупрезидентская система может сохранить потенциальный конфликт между президентом и Кабмином», — сказал Онищук.