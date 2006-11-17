Янукович устроил на заседании СНБО ”бунт на корабле”

Сегодня на заседании Совета по национальной безопасности и обороны Украины премьер-министр Виктор Федорович требовал снятия с повестки дня рассмотрения вопроса о состоянии в жилищно-коммунальном хозяйстве.

При этом Виктор Федорович ссылался на статьи Конституции, упирая на то, что это является вопросом компетенции исключительно Кабмина.

Своего шефа полностью поддержал Николай Азаров.

По этому поводу Глава СНБОУ Виктор Ющенко заявил, что данный вопрос может быть снят с рассмотрения при том условии, что Кабмин признает, что не готов отчитаться перед уполномоченным Конституцией органом о своей деятельности. После чего профильный вице-премьер Рыбак заявил, что они готовы отчитаться.

После чего премьер-министр Украины Виктор Янукович и спикер Верховной Рады Украины Александр Мороз покинули заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Обком"