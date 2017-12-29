За преследование "автомайдановцев" не наказано ни одно должностное лицо - адвокат

Через четыре года после поездки активистов организации «АвтоМайдан» к резиденции экс-президента Украины Виктору Януковичу «Межигорье» не наказали ни одного правоохранителя или судьи, которые фальсифицировали административные дела против участников этой акции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил адвокат «АвтоМайдана» Роман Маселко.

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По его словам, через 4 года после тех событий фактически не наказан ни один из правоохранителей. Он напомнил, что сразу после Революции достоинства различными региональными прокуратурами, преимущественно Киева и Киевской области, были открыты сотни производств, начались расследования, но эти расследования с самого начала были формальными и некачественными. Были даже попытки закрыть эти производства.

"В результате региональные прокуратуры передали в суд 48 обвинительных актов в отношении 52 лиц. Это работники Госавтоинспекции и пятеро судей. Но мы уже тогда видели, что эти производства не имеют никакой перспективы в судах из-за некачественного следствия", - сказал Маселко.

Он подчеркнул, что в 2015 году говорил об этом тогдашнему и нынешнему заместителю генпрокурора Юрию Столярчуку, однако тот не принял никаких мер для проведения надлежащего предварительного расследования данных дел.

"Столярчук сказал: что вы меня учить будете? Я заместитель генерального прокурора", - отметил адвокат.

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Маселко добавил, что по всем 48 уголовным производствам, переданным в суды, нет ни одного обвинительного приговора, но уже вынесено 7 оправдательных приговоров. А в отношении тех дел, которые находятся в судах, то они годами не расследуются: дела закрывают, решения о закрытии оспариваются, дела снова попадают в суды, и так по кругу, несмотря на то, что подавляющее большинство этих дел передано в суды еще в конце 2014 года, отметил адвокат.

Также он сообщил, что есть еще одна категория «автомайдановских» дел. Речь идет о делах, которые в свое время были переданы в Департамент специальных расследований Генпрокуратуры. По тем делам было доказано, что рядовые работники ГАИ фальсифицировали рапорты о нарушении «автомайдановцами» правил дорожного движения по указанию своего руководства.

"В сентябре прошлого года в суд был передан обвинительный акт в отношении 19 работников ГАИ, включая бывшего руководителя Госавтоинспекции столицы и его заместителей. Установлено, что они были организаторами массовых фальсификаций административных дел против «автомайдановцев». Руководитель ГАИ Куренной сейчас находится в розыске, а его два заместителя находятся в статусе обвиняемых", - сказал Маселко.

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Адвокат добавил, что судебное расследование дела осуществляет Святошинский райсуд Киева, но из-за большого количества пострадавших оно рассматривается очень медленно.

"Если суммировать - статистика очень печальная. Нет ни одного привлеченного к ответственности, и есть 7 с оправдательными приговорами", - подчеркнул Маселко.

Также он отметил, что ситуация с привлечением к ответственности судей, которые незаконно привлекали к ответственности «автомайдановцев», еще обиднее.

Так, дела бывших судей Печерского райсуда Киева Оксаны Царевич и Виктора Кицюка еще даже не начинали слушать по существу.

"Интересный момент - дело Кицюка рассматривал судья Олег Линник, и нам понадобился год, чтобы его отвести, поскольку он сам участвовал в преследовании «автомайдановцев». Один судья - судья Лысенко - уже оправдан на уровне первой инстанции и апелляции", - подчеркнул адвокат.

Кроме того, Маселко добавил, что Высший совет правосудия провалил процедуру увольнения судей.

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«Только 10% всех «судей Майдана» уволены. Все остальные избежали наказания. И прокуратура, и Высший совет правосудия максимально уклонились от установления заказчиков неправосудных решений судов. В частности, речь идет о том, что избежали наказания председатели других судов: Шевченковского райсуда Мелишак, бывший председатель Апелляционного суда Киевской области Гриненко, действующий председатель Оболонского райсуда Киева Владислав Девятко (сейчас он возглавляет коллегию судей по делу о госизмене Януковича - УНИАН). Все они полностью ушли от ответственности, как за свои решения, так и за то, что их можно подозревать в организации преследования «автомайдановцев», - сказал Маселко.

Он также отметил, что вместо наказания судей начались процессы восстановления их на работе. Так, за последний период были назначены судьями бессрочно несколько судей, которые преследовали активистов Майдана.

«В частности, судья Захарчук, судья Антонюк из Шевченковского райсуда Киева, три недели назад пятеро судей Апелляционного суда Киевской области, которые в свое время подтвердили незаконные решения по «АвтоМайдану», также прошли квалификационное оценивание, и им вообще ничего не угрожает», - сообщил адвокат.