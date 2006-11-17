Украинский газ будут продавать, как скажет правительство

ОАО «Укрнафта» готово реализовывать весь природный газ собственной добычи «так, как решит правительство».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Правления ОАО «Укрнафта» Игорь ПАЛИЦА сегодня журналистам в Киеве.

«Мы готовы, согласны и хотим продавать газ так, как решит правительство - на аукционах, или это будут прямые договора с предприятиями по газообеспечению… Мы будем выполнять все решения правительства», - заявил И.ПАЛИЦА.

При этом он добавил: «единственное, что хотелось бы, чтобы при этом были учтены расчеты по себестоимости добычи газа в компании, которые подтверждены всеми проверками КРУ и налоговой, и компании не наносился прямой убыток по продаже этого газа».

Как сообщал УНИАН, 27 сентября «Укрнафта» впервые реализовала товарный горючий природный газ для потребностей населения на специализированном аукционе на бирже.

Как отметил в комментарии журналистам начальник управления реализации нефти и газа «Укрнафты» Андрей КУЩ, «впервые облгазы напрямую приняли участие в аукционе, и вообще аукцион по продаже природного газа собственной добычи для потребностей населения, как таковой, впервые состоялся в Украине».

По его словам, «Укрнафта» была инициатором аукциона, который был проведен в соответствии с нормами Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2006 год», по соответствующей лицензии и граничным ценам НКРЭ, а также во исполнение соответствующего решения правительства. При этом он высказал уверенность, что в дальнейшем количество участников таких аукционов будет увеличиваться. «Облгазы приобрели газ непосредственно у поставщика, «с первых рук», то есть подтвердили свою надежду на дальнейшее сотрудничество и задекларировали, что это сотрудничество является перспективным для них и выгодным», - сказал он. До сегодня облгазы покупали природный газ у ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В то же время, А.КУЩ пока не сообщил, с какой периодичностью будут проводиться аукционы. «Будем надеяться, что правительство и государство воспримет это, как позитив, и мы получим соответствующую поддержку, а такая практика приобретет статус постоянной», - отметил он.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

В 2005 году «Укрнафта» увеличила добычу нефти и газового конденсата на 3,1% или на 94,9 тыс. тонн, по сравнению с 2004 годом, до 3120,5 тыс. тонн, а также сократила добычу природного газа на 2,3% или на 78,1 млн. кубометров, по сравнению с 2004 годом, до 3271,9 млн. кубометров.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».