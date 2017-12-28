РФ начала готовиться к аннексии Крыма еще в начале февраля 2014 - свидетель

На заседании Оболонского районного суда по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича допросили заместителя начальника штаба ВМС Анатолия Бургомистренка, который во время аннексии Крыма занимал должность начальника разведывательного управления командования ВМС.

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Как передает корреспондент УНИАН, Бургомистренко рассказал, что Россия начала готовиться к захвату Крыма в начале 2014 года. А уже со 2 февраля 2014 года морем с материковой части Россия начала осуществлять переброску в Крым военной техники и личного состава.

Кроме того, он рассказал подробности захвата украинских воинских частей на территории Крыма, блокирования кораблями Черноморского флота РФ выходов из портов для того, чтобы украинские корабли не смогли выйти в море.

Также он рассказал, что в пророссийских митингах принимали участие граждане России, в частности, студенты из РФ.

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Следует также отметить, что адвокаты Януковича пытались сорвать допрос свидетеля Бургомистренка: они заявили, что в своих показаниях Бургомистренко зачитывает данные из протоколов его допроса в ходе досудебного следствия.

Они утверждали, что на самом деле свидетель не дает показания, а озвучивает то, что ему “надиктовали” в Генпрокуратуре.

На что председательствующий судья Владислав Девятко заявил, что свидетель имеет право пользоваться заметками во время допроса.

Также адвокаты Януковича пытались приобщить к делу Януковича эти заметки.

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Однако суд отказал, заявив, что Бургомистренко является военным разведчиком и поэтому его личный блокнот не может быть приобщен к материалам дела.

Как и предыдущие свидетели-военные, Бургомистренко отметил, что главной преградой того, что военнослужащие ВСУ не могли противостоять захвату военных частей стало то, что впереди российских спецназовцев были гражданские лица, и в таких условиях военные не могли применять силовые методы противостояния.

Напомним, вооруженная агрессия РФ направленная на захват Крыма происходила в марте 2014 года.