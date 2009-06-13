Янукович рассказал, зачем ездил в Москву

Лидер Партии регионов Виктор Янукович заявил, что ездил в Москву в частную клинику.

Об этом он сказал в эфире телеканала Интер.

"Я состою на медицинском учете в Москве в частной клинике начиная с 2005 года. Я туда попал в 2005, потому что у меня не было возможности здесь получать медицинские услуги", - отметил лидер регионалов.

"Это было очень опасно, меня преследовали, меня и мою семью, моих детей. Открывали уголовные дела, публично объявляли меня преступником и вором, что я разворовал в Украине сотни миллионов гривен. Тимошенко лично считала, сколько я крал в час", - приводит слова Януковича Украинская правда.

Как сообщал УНИАН, поскольку поездка Януковича в Москву состоялась перед отказом от создания коалиции с БЮТ, политики искали связь между этими событиями.