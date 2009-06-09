Как Янукович Ющенко унизил

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что его унижает тот факт, что лидер оппозиции Виктор ЯНУКОВИЧ ездил в другое государство советоваться по поводу политической ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня на пресс-конференции.

Президент отметил, что в Европе нет ни одного политика, который бы ездил советоваться в другую страну по поводу внутренних вопросов. «Это меня очень унизило», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время он высказал убеждение, что окончательное решение по коалиции В.ЯНУКОВИЧ принимал лично, поскольку была очень высокой персональная ответственность.

Как считает Президент, в случае создания «этой неестественной коалиции» между Партией регионов и БЮТ “регионалов” бы ожидало «полное фиаско» на электоральном поле.

По его словам, главный вопрос не в том, что создавалась коалиция, а в том, с какой целью она создавалась. Он в очередной раз повторил свое мнение о попытке государственного переворота в связи с предложением этих двух политических сил внести изменения в Конституцию.

Президент подчеркнул, что на самом деле от того, что этого все же не произошло, выиграла украинская демократия. В.ЮЩЕНКО выразил удовлетворение, что это произошло именно на Троицу, «когда они все покаялись». Другое дело, заметил В.ЮЩЕНКО, заключается в том, примет ли Бог это раскаяние, было ли оно искренним.

Также глава государства высказал убеждение, что если в дальнейшем будут подобные попытки осуществить государственный переворот, Украина выстоит.