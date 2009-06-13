Ющенко призывает БЮТ и ПР обнародовать их проекты Конституции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает БЮТ и Партию регионов до выборов главы государства вынести на обсуждение общественности разработанные ими проекты Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемоста со студентами украинских вузов на телеканале ICTV.

Президент не исключил, что эти политические силы могут вынести на рассмотрение парламента свои проекты изменений в Конституцию.

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы и его законопроект, и законопроекты БЮТ и ПР широко обсудила общественность, и в результате парламент принял тот вариант изменений в Конституцию, который нужен стране, а не кому-то лично.

«Мы должны делать все, чтобы побудить политиков, по моему мнению, принципиально до президентских выборов, достать из тайников Конституции, написанные МЕДВЕДЧУКОМ и ТИМОШЕНКО, второй стороной, третьей стороной, и сказать, что мы хотим честно общаться с нашим обществом, что мы не хотим шило в мешке дать после выборов Президента», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что необходимо рассказать людям о своем мировоззрении, которое они будут предлагать нации.

«Если мы честные политики - необходимо вынуть руки из карманов, положить на стол и сказать - это то мировоззрение, которое стоит за мной», - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что это будет честный разговор, вместо этого он назвал азиатским поведением попытки отложить обсуждение Конституции на период после выборов главы государства.

Говоря о нововведениях, предложенных в его проекте конституционных изменений, В.ЮЩЕНКО отметил, что готов изъять «все, что не устроит нацию».