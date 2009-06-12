Проект закона о выборах в ВР стоит переписать... понятным языком

Венецианская комиссия представила в целом положительное заключение по проекту Закона № 3366 «О выборах в Верховную Раду Украины», но рекомендует его усовершенствовать.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, по словам министра Николая ОНИЩУКА, который представляет Украину на 79-м пленарном заседании Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия), экспертизу этого законопроекта Венецианская комиссия проводила по просьбе Комитета ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

В проекте заключения по этому вопросу отмечается, что законопроект предусматривает детальное регулирование выборов в Верховную Раду Украины. В проекте учтен ряд рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианской комиссии, цель которых - повысить прозрачность, ответственность и установить порядок голосования, подсчета голосов, а также сведения результатов выборов.

Вместе с тем, по мнению экспертов Венецианской комиссии, в законопроекте остаются фундаментальные аспекты, которые нуждаются в решении в его следующих редакциях. Эти аспекты включают, среди прочего, положение о представлении кандидатов не от политических партий, например, от объединений избирателей.

Венецианская комиссия отмечает, что проект закона может усовершенствовать учет ряда рекомендаций.

Текст проекта закона является достаточно сложным и может быть усовершенствован путем новой редакции в более понятном изложении положений правового документа, с тем, чтобы лица, которые не являются экспертами по избирательному праву, могли понять, каким образом проводятся выборы и каким образом их представители избираются в парламент, отмечают эксперты.

Сложность проекта закона, по мнению Венецианской комиссии, наводит на мысль о необходимости кодификации всего избирательного законодательства Украины в единый сводный кодекс.

С тем, чтобы обеспечить общественности своевременный и надлежащий доступ к информации о финансировании предвыборных кампаний, проект закона должен предусматривать как до, так и после выборов полное раскрытие источников и сумм финансовых взносов в предвыборные фонды, а также типы и суммы расходов на кампанию. Проект закона должен также требовать, чтобы детальные результаты выборов, включая результаты участковых избирательных комиссий, обнародовались на веб-сайте Центральной избирательной комиссии.

Венецианская комиссия также отмечает, что использование наблюдателями от партий видео- и фотокамер может подорвать тайность голосования и создать атмосферу запугивания, а следовательно это положение необходимо изъять.

По словам Н.ОНИЩУКА, по итогам обсуждения на 79-м Пленарном заседании Венецианская комиссия предусматривает принять общее заключение по этому проекту закона.