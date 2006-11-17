Наблюдательный совет Укрнафты возглавил Вадим Чупрун

Акционеры ОАО «Укрнафта» на своем сегодняшнем собрании избрали председателем наблюдательного совета Общества первого заместителя министра топлива и энергетики Украины Вадима ЧУПРУНА вместо Владимира КАРЕТКО, который занимал эту должность с 11 мая 2006 года.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали более 99% акционеров и их представителей.

Акционеры ОАО «Укрнафта» также на сегодняшнем собрании переизбрали председателем правления компании Игоря ПАЛИЦУ.

Вместе с тем, акционеры вывели из состава наблюдательного совета «Укрнафты» Владислава ТАРАШЕВСКОГО, Дмитрия ЕГЕРЯ, Игоря ВОРОНИНА, Александра БОЛКИСЕВА и Дмитрия ПАРФЕНЕНКО, введя в состав наблюдательного совета Юрия БОРИСОВА (советник министра топлива и энергетики), Игоря ВОРОНИНА (заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины»), Эльдара САБИРОВА (представитель Минтопэнерго), Светлану ЛЕДОМСКУЮ (заместитель председателя Фонда госимущества) и Игоря КИРЮШИНА (председатель правления ОАО «Укртранснафта»).

Всего для участия в собрании акционеров было зарегистрировано 64 акционера и их представителя - 45 млн. 542 тыс. 747 голосов, что составляет 83,983% общего количества акционеров и, согласно статьи 41 Закона «О хозяйственных обществах», кворум достигнут и собрание является правомочным.

Голосование происходило закрытым способом.

Напомним, собрание акционеров «Укрнафты» было инициировано основным акционером компании – НАК «Нафтогаз Украины».

Всего в наблюдательном совете ОАО «Укрнафта» 11 членов. Сегодня на собрании были сменены 6 членов наблюдательного совета. Также остались членами наблюдательного совета: Игорь КОЛОМОЙСКИЙ, Геннадий БОГОЛЮБОВ, Михаил КИПЕРМАН, Тимур НОВИКОВ и Геннадий КОРБАН.

Как сообщал УНИАН, акционеры «Укрнафты» на очередном собрании 17 ноября т.г. намерены рассмотреть вопрос о создании дочерней компании в Нигерии, которую планируется создать со 100% украинским уставным капиталом.

Акционеры рассмотрят также вопросы, касающиеся изменений состава Наблюдательного совета, а также состава Ревизионной комиссии общества. Отдельным пунктом в повестку дня включен вопрос отзыва и избрания председателя и членов правления ОАО.

Напомним, министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО заявил, что Минтопэнерго в лице НАК «Нафтогаз Украины» на собрании акционеров ОАО «Укрнафта» 17 ноября не намерено инициировать смену руководства компании.

«Финансово-экономические показатели свидетельствуют, что нет необходимости менять руководство», - сказал Ю.БОЙКО. В тоже время он отметил, что «коррективы будут внесены».

Также Ю.БОЙКО добавил, что Министерство топлива и энергетики подготовило свои предложения по этому вопросу, которые сейчас согласовываются со всеми акционерами «Укрнафты».

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 41% акций контролирует группа «Приват».

ОАО «Укрнафта» по итогам января-сентября увеличила чистую прибыль в 1,4 раза (на 36,9%), или на 508,5 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2005 года, до 1 млрд. 886,5 млн. грн. Чистый доход (выручка) компании от реализации продукции вырос на 49,0% - до 6 млрд. 496,1 млн. грн.

По итогам 2006 года ОАО «Укрнафта» планирует увеличить чистую прибыль на 18,8% - до 2,223 млрд. грн. По итогам 2005 года компания увеличила чистую прибыль на 38,8%, или на 523 млн. грн., по сравнению с 2004 годом, до 1870,2 млн. грн.

В 2005 году «Укрнафта» увеличила добычу нефти и газового конденсата на 3,1%, или на 94,9 тыс. тонн, по сравнению с 2004 годом, до 3120,5 тыс. тонн. При этом компания сократила добычу природного газа на 2,3%, или на 78,1 млн. кубометров - до 3271,9 млн. кубометров.