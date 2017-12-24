В Одесской области во время выборов в ОТГ правоохранители задержали трех псевдоизбирателей и проводят следственные действия с членами избиркома.

Как сообщили УНИАН в Одесской областной организации ВО «Комитет избирателей Украины» (КИУ), наблюдатели обнаружили попытку выдачи членом участковой избирательной комиссии № 510685 (село Лиманка, жилмассив «Радужный», 11) избирательного бюллетеня лицам, которые не являются избирателями.

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«Данные лица зарегистрированы в городе Подольске Одесской области. На избирательный участок вызвали следственно-оперативную группу, которая задержала трех человек и проводит следственные действия с ними и двумя членами комиссии», - сообщили в КИУ.

Кроме того, по данным облорганизации КИУ, на этом избирательном участке, а также на участке № 511449 (жилмассив «Радужный», 20) зафиксирована выдача бюллетеней избирателям, которые не относятся к соответствующему избирательному округу.

«На участке № 510685 такая ситуация вызвала возмущение избирателей и скандал между ними, кандидатами в депутаты по этому округу и председателем комиссии. В результате комиссия путем голосования приняла решение об удалении с избирательного участка кандидата в депутаты поселкового совета, самовыдвиженца Николая Богдана», - уточнили в облорганизации КИУ.

Также зафиксировано удаление путем голосования комиссии наблюдателя на участке №510706 (село Сухой Лиман, ул. Черноморцев, 98) из-за того, что он сделал замечание избирательной комиссии.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одесской области во время выборов в Таировскую ОТГ произошло столкновение между неизвестным и наблюдателями.

Сегодня проходят первые местные выборы в 51 объединенной территориальной громаде в 17 областях Украины. Избиратели выбирают депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. В состав этих 51 ОТГ вошли 256 местных советов (городских - 7, поселковых - 19, сельских - 230).