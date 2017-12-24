"Личная политическая драма": политолог назвал главную проблему президента Порошенко

У президента Украины Петра Порошенко есть немало проблем и недостатков, но они имеют другую природу и другие проявления, чем у беглого бывшего главы нашей страны Виктора Януковича.

Главная проблема нынешнего украинского лидера, "его личная политическая драма" - конфликт политических и бизнес интересов. Об этом заявил глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко на чате в "Главреде".

"В чем проблема? В отсутствии кардинальных позитивных изменений. Сохранение различных негативных практик, присущих режиму Януковича, или их частичный возврат воспринимаются очень болезненно и порождают такие оценки, как у The Washington Times (издание писало, что при Порошенко ситуация еще хуже, чем при Януковиче - Ред.)", - отметил эксперт.

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По словам собеседника, "на самом деле, у нас позитивные изменения сочетаются с различными политико-правовыми деформациями и элементами возврата к старым практикам".

"Приведу простой пример: это дискуссия об уровне коррупции. Во многих сферах коррупции стало реально меньше, например, в госзакупках. Замена ГАИ на новую Патрульную полицию также привела к кардинальным позитивным изменениям. Хотя всегда остается риск возвращения коррупционных практик", - добавил гость.

Фесенко считает, что "проблема - в другом: о коррупции стали гораздо больше говорить, и это формирует субъективное ощущение, что коррупции стало больше". "Социологи зафиксировали интересный феномен: спрашивают людей об уровне коррупции в различных сферах и получают ответ о том, что коррупции очень много. А когда спрашивают, сталкивались ли они лично с фактами коррупции - ситуация прямо противоположная", - утверждает он.

"Поэтому ситуация и с коррупцией, и со многими другими проблемами, характерными для украинской политики, очень неоднозначна. Есть эклектическое сочетание нового и старого, борьба между новым и старым, и пока нет решительного перелома в этой борьбе. Отождествление Порошенко с Януковичем - это и упрощение, и определенная манипуляция", - сказал аналитик.

"У Петра Порошенко есть немало проблем и недостатков, но они имеют другую природу и другие проявления, чем у Януковича. Главная проблема Порошенко, я бы сказал, его личная политическая драма - конфликт политических и бизнес интересов", - заявил политолог.