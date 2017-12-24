Суд отправил заместителя председателя Запорожского облсовета Марченко под круглосуточный домашний арест

Заместителю председателя Запорожского облсовета Владиславу Марченко, подозреваемому в коррупции, избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Соответствующее решение принял Червонозаводский районный суд Харькова, сообщает KHARKIV Today.

Адвокаты Марченко сказали, что будут обжаловать решение суда и просить изменить меру пресечения хотя бы на ночной домашний арест. Они хотят, чтобы подозреваемый мог выполнять свои обязанности в облсовете.

«По нашему мнению, именно препятствование его депутатской деятельности было целью уголовного дела", - говорит адвокат Иван Черкашин.

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Чуть позже суд избрал меру пресечения брату Владислава Марченко – бизнесмену Марку Марченко. Его отправили под круглосуточный домашний арест.

Напомним, прокуратура Харьковской области проводит расследование по факту присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах. По предварительным данным, один из руководителей Запорожского областного совета - депутат от фракции объединения "Самопомич" Владислав Марченко - в сговоре с другими должностными лицами и руководителями местных обществ и частных предприятий незаконно завладели бюджетными средствами.

Речь идет о сумме более 87 млн грн, которая им досталась за проведение фиктивных тендеров по благоустройству парка и школьной спортплощадки.