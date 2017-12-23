Яценюка задержали в аэропорту Женевы по запросу России, но потом отпустили (видео)

Председателя партии «Народный фронт», экс-премьер-министра Арсения Яценюка остановили на паспортном контроле в Женеве по запросу России. Об этом пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо написала в Facebook.

«Какими бы абсурдными ни были обвинения российского следом, но они имеют реальные последствия. Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России - по всем уже известным абсурдным обвинениям в участии в боевых действиях в Чечне», - сообщила она.

По данным Лаппо, через 10 минут все выяснили и пропустили, предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году в Следственном комитете России Яценюка обвинили в том, что в 1990-х годах он якобы воевал против российской армии в Чечне. Его обвиняют в участии в вооруженной банде, нападениях, подготовке преступлений и умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Эта информация якобы базировалась на показаниях, которые дали незаконно осуждены в РФ украинцы Станислав Клых и Николай Карпюк.

27 марта пресс-служба Ессентукского городского суда сообщила, что по ходатайству следователя суд заочно избрал Яценюку «меру пресечения в виде заключения под стражу, в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск».

29 апреля Интерпол принял к сведению обращение МВД Украины и отказал в ходатайстве РФ об объявлении Яценюка в международный розыск с целью ареста и экстрадиции.

Яценюк связывает попытку России объявить его в международный розыск с активной антироссийской позицией.