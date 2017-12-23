Чубаров считает, что Россия скорее согласится освободить оккупированные территории Донбасса, чем вернуть Крым

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Рефат Чубаров считает, что Россия скорее согласится освободить оккупированные ею территории Донбасса, чем вернуть Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чубаров сказал во время Всеукраинского съезда лидеров общественных организаций "Донбасс: дорожная карта 2018. Общий вектор".

"На какой-то момент, я не говорю, что это для сегодняшней российской политики актуально, но где-то в подсознании у них, у правителей российских, возможно, уже выписано в планах: если им будет очень и очень критично для России, и будет необходимость выбирать между тем, сохраниться у власти и вернуть территории - на Донбасс они согласятся", - сказал депутат.

В то же время он выразил мнение, что РФ не согласится вернуть Крым Украине.

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"Они и в таких потаенных мыслях не допускают того, что могут согласиться на возвращение Крыма", - сказал Чубаров.

При этом он считает, что необходимо заставить Россию "дойти до такого состояния, чтобы она вернула Крым".

"Это понятно, что, если она возвращает Крым, то Донбасс тут, как говорится, - без обсуждения", - отметил Чубаров.

Он отметил, что Россию надо заставить вернуться к соблюдению норм международного права, и восстановить территориальную целостность Украины, включая Крым.

"Чем мы громче, жестче, прочнее требуем и самое главное - действуем, чтобы вернуть Крым - это значит, мы вдвое, втрое ускоряем возвращение Донбасса. Потому что априори не может быть, чтобы Крым вернуть, а Донбасс - нет ... Но мы не хотим формулу: сначала - Донбасс, потом - Крым", - сказал Чубаров.