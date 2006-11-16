Тарас Стецькив комментирует свое исключение из партии Реформы и порядок

Тарас СТЕЦЬКИВ считает исключение его из рядов партии “Реформы и порядок” местью за его позицию относительно политики, которую проводило руководство ПРП после марта 2006 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Т.СТЕЦЬКИВА, об этом он заявил, комментируя соответствующее решение секретариата ПРП от 6 ноября, о котором, по словам Т.СТЕЦЬКИВА, он узнал сегодня со СМИ.

Т.СТЕЦЬКИВУ кажется странным, что секретариат партии основанием для исключения его из ПРП избрал формулировку “нанесения вреда авторитету партии”. По его словам, “о каком вреде авторитету ПРП идет речь, когда авторитета как такого не существует. Этот авторитет последовательно уничтожался руководством партии в лице Виктора ПИНЗЕНИКА, Игоря ГРЫНИВА, Сергея СОБОЛЕВА на протяжении последних шести лет”.

Говоря о решении секретариата ПРП, Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что он неоднократно говорил руководству о своем намерении уйти из партии, которая не только не сподобилась ни на одну политическую инициативу после поражения на парламентских выборах, но и не смогла честно рассчитаться с прошлым, а именно: признать свою ответственность за это поражение.

“В действительности, подобное келейное решение - это месть за мою позицию относительно политики, которую проводило руководство ПРП после марта 2006 года, и страх перед моим возможным выступлением перед делегатами съезда партии, который должен состояться 2 декабря 2006 г. На этом съезде, как известно, руководство партии намерено в очередной раз приклеиться к харизматичному лидеру для очередного решения своих персональных политических интересов”, - утверждает Т.СТЕЦЬКИВ.

По его словам, он не отрицает намерений рядовых членов партии создать блок с БЮТ, поскольку большинство членов ПРП отличаются идейными убеждениями, честностью и принципиальностью. Более того, Т.СТЕЦЬКИВ, по его словам, считает, что БЮТ сегодня является оплотом и ядром оппозиционных сил, противостоящих реваншу. “Просто я считаю, что у членов партии есть другая, не менее весомая, перспектива, и ее следовало публично обсудить. Но, очевидно, руководство ПРП не заинтересовано в открытом и честном разговоре”, - водчеркнул он.

В завершение Т.СТЕЦЬКИВ заверил бывших однопартийцев, что в Украине в ближайшей перспективе возникнет мощная массовая гражданская сила, “которая остановит реванш и одержит победу”. “В эту силу вольются миллионы честных людей, и я хотел бы многих членов ПРП в ней видеть”, - добавил он.