США включили экс-командира киевского "Беркута" Кусюка в санкционный список

США включили экс-командира киевского спецподразделения МВД «Беркут» Сергея Кусюка в санкционный список лиц, которые нарушили права человека или являются коррупционерами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного департамента США, передает Голос Америки.

Читайте такжеРоссия отказала в экстрадиции экс-беркутовца Кусюка - ГПУОтмечается, что администрация президента США Дональда Трампа ввела новый режим санкций, направленный против нарушителей прав человека и коррумпированных лиц во всем мире. Опираясь на глобальный «закон Магнитского» об ответственности за злоупотребление правами человека, принятый Конгрессом в прошлом году, Трамп 21 декабря подписал распоряжение (указ) об объявлении чрезвычайной ситуации с серьезными нарушениями прав человека и коррупцией во всем мире и санкций в отношении субъектов, совершивших эти преступные действия.

В приложении к этому указу президент ввел санкции в отношении 13 грубых нарушителей прав человека и коррумпированных лиц.

Кроме того, Управление иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против еще 39 частных и юридических лиц в соответствии с новым указом.

Таким образом, все активы в пределах юрисдикции США физических и юридических лиц, включенных в приложение к указу, или определенные ОFAC блокируются, и американским лицам запрещается проводить с ними операции.

Среди внесенных в санкционный список лиц - Сергей Кусюк.

Как отмечается в сообщении Госдепа, специальная следственная группа по расследованию преступлений против активистов Майдана установила, что Кусюк руководил нападением на мирных демонстрантов 30 ноября 2013 года, а многие из 290 бойцов «Беркута», которые находились под его руководством, участвовали в избиении активистов. Генеральная прокуратура Украины также заявляла, что он участвовал в убийстве активистов на Майдане в феврале 2014 года. Затем Кусюк бежал из Украины, и сейчас находится в Москве, где участвовал в разгоне демонстрантов в июне 2017 года.

В список, среди прочих, также внесены сын генпрокурора РФ Артем Чайка, дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова - Гульнара и экс-президент Гамбии.

Как сообщал УНИАН, после Евромайдана экс-руководитель столичного спецподразделения "Беркут" Кусюк бежал в Крым.

16 июня 2017 года руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что Кусюка уведомили о подозрении по 7 уголовным производствам, в частности: избиение студентов на Майдане 30 ноября 2013 г., избиение и задержание «автомайдановцев» и расстрелы людей в центре столицы 18-20 февраля 2014 года.

13 июня 2017 года стало известно, что Кусюк руководил бойцами спецподразделения ОМОН на антикоррупционном митинге в Москве 12 июня.

Кусюк объявлен в розыск, однако Россия отказала Украине в его экстрадиции.