Экс-командиру "Беркута" Кусюку сообщили о подозрении по 7 делам - Горбатюк

Прокуратура сообщила о подозрении по 7 уголовным производствам экс-командиру киевского спецподразделения МВД "Беркут" Сергей Кусюку.

Об этом руководитель Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

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"В отношении бывшего командира полка киевского "Беркута" есть целый ряд уголовных производств. Если брать в целом, ему сообщено о подозрении по 7 уголовным производствам. Первый эпизод еще в 2010 году - задержание и применение насилия во время событий так называемой выставки "Волынская резня", также это события 25 ноября, события 30 ноября. Это и события организации по избиению и задержанию "автомайдановцев", и непосредственно события 18-20 февраля", - сообщил Горбатюк.

Он отметил, что по этим подозрениям Кусюк объявлен в розыск, а также направлено ходатайство в РФ с просьбой о его задержании и экстрадиции.

В то же время, по словам Горбатюка, РФ пока не предоставила никакой информации о Кусюке.

Как сообщал УНИАН, после Евромайдана руководитель столичного спецподразделения "Беркут" Кусюк бежал в Крым.

13 июня 2017 года стало известно, что Кусюк руководил бойцами спецподразделения ОМОН на антикоррупционном митинге в Москве 12 июня.