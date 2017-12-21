Фиктивные тендеры на миллионы: Луценко сообщил подробности об обысках в Запорожье (фото)

Сотрудники Харьковской прокуратуры и СБУ сегодня провели 30 обысков в Запорожье. Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Дело касается депутата облсовета и его брата, которые через влияние на должностных лиц организовывали фиктивные тендеры на благоустройство парка ( 2,7 млн грн) и школьные спортплощадки ( 84 млн грн) с заранее определенным победителем. Данное дело уже получило резонанс в ВР", - сообщил Луценко.

Он добавил, что подозреваемым организатором схемы является заместитель председателя Запорожского облсовета В. Марченко, который согласно данным следствия, вместе с братом лоббировал свои фирмы через связи с экс - опоблоковцем заместителем мэра Пустоваровым.

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"Еще одна поклонница лозунга "Возьми и сделай" (Объединение “Самопомощь”, - ред.), председатель городского отделения партии, занималась переводом денег в наличные", - подытожил Луценко.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье СБУ проводит более 100 обысков по подозрению в связях с "ДНР". Сейчас известно, что Пустоваров сбежал от правоохранителей, которые осуществляют следственные действия, через окно своего дома. Он успел ускользнуть от стражей порядка и убежать в сторону Горловки Донецкой области.