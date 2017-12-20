В МИД Германии выразили обеспокоенность из-за отзыва Россией своих офицеров из СЦКК

Министерство иностранных дел Германии выразило обеспокоенность тем, что Россия выводит своих представителей из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Как сообщает Deutsche Welle, об этом заявил представитель немецкого внешнеполитического ведомства Райнер Бройль.

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По его словам, решение российской стороны может иметь "весомые последствия для гражданского населения в районах конфликта на востоке Украины".

Бройль добавил, что СЦКК играет важную роль для обеспечения мониторинга нарушений перемирия, разминирования и восстановления критически важной инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия прекращает работу своего представительства в СЦКК. Российские офицеры должны покинуть Украину из-за якобы «напряженной морально-психологической обстановки» и «пренебрежительного отношения украинских военнослужащих».

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что решение РФ вывести российских военнослужащих из состава совместного центра по контролю и координации существенно подрывает Минские соглашения.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что заявления РФ о якобы пренебрежительном отношении украинских военнослужащих к российским коллегам в СЦКК не соответствуют действительности.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что СЦКК играет важную роль в выполнении Минских соглашений и обеспечении безопасности наблюдателей миссии.

Также в СММ ОБСЕ заявили, что места отозванных из СЦКК российских офицеров заняли боевики.

Сегодня представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности ТКГ Евгений Марчук сообщил, что Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определенных условиях.

«Только что представитель РФ в нашей группе по вопросам безопасности сделал официальное заявление о том, что Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определенных условиях. Это утверждение положения о СЦКК, их статус, гарантии безопасности и т.д.», - подчеркнул Марчук.

Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко предложил усилить состав СЦКК на Донбассе представителями Германии и Франции.