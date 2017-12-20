Порошенко предлагает усилить состав СЦКК на Донбассе представителями Германии и Франции

Президент Украины Петр Порошенко предлагает пригласить представителей Германии и Франции в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) в Донбассе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, сообщается, что президент высказался за усиление состава Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе представителями Германии и Франции.

«Что касается возможности возобновления работы СЦКК, думаю что будет абсолютно полезно, когда мы пригласим в состав СЦКК наших партнеров по нормандскому формату - немцев и французов», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства убежден: «И доверия будет больше, и прозрачности будет больше, и эффективность будет выше».

Кроме того, президент проинформировал о ходе реформ в Украине и подчеркнул решительную настроенность их продолжать.

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Как сообщал УНИАН, 18 декабря в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия прекращает работу своего представительства в СЦКК. Российские офицеры должны покинуть Украину из-за якобы «напряженной морально-психологической обстановки» и «пренебрежительного отношения украинских военнослужащих».

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что решение РФ вывести российских военнослужащих из состава совместного центра по контролю и координации существенно подрывает Минские соглашения.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что заявления РФ о якобы пренебрежительном отношении украинских военнослужащих к российским коллегам в СЦКК не соответствуют действительности.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что СЦКК играет важную роль в выполнении Минских соглашений и обеспечении безопасности наблюдателей миссии.

Также в СММ ОБСЕ заявили, что места отозванных из СЦКК российских офицеров заняли боевики.

Сегодня представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности ТКГ Евгений Марчук сообщил, что Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определенных условиях.

«Только что представитель РФ в нашей группе по вопросам безопасности сделал официальное заявление о том, что Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определенных условиях. Это утверждение положения о СЦКК, их статус, гарантии безопасности и т.д.», - подчеркнул Марчук.