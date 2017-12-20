Эпопея с избранием аудитора НАБУ: Холодницкий призвал заканчивать "коломыйки" (видео)

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий считает, что необходимо заканчивать "коломыйки" вокруг избрания аудитора НАБУ. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Он отметил, что необходимо избрать аудиторов, которые будут иметь доверие "как у юридической общности, так и вообще у общества". "И те все "коломыйки" весь этот год с теми кандидатами, которые были, они сейчас не внушают доверия", - сказал Холодницкий.

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Он надеется, что ВР и президент изберут достойных людей, в отношении которых не будет никакого сомнения относительно их беспристрастности и справедливости их вердикта. При этом он отметил, что САП заинтересована в том, чтобы были аудиторы и был проведен аудит НАБУ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада еще 23 февраля планировала назначить представителя в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, но депутаты не пришли к согласию относительно кандидатуры на эту должность.

21 марта Рада снова не смогла назначить аудитора НАБУ от парламента. Ни заместитель генерального инспектора Департамента юстиции США Роберт Сторч, кандидатуру которого одобрил профильный антикоррупционный комитет ВР, ни Найджел Браун, кандидатуру которого позже выдвинули фракции «Народный фронт» и БПП, не набрали необходимого количества голосов депутатов для утверждения в этой должности.

После этого Комитет ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции объявил о проведении нового конкурса на должность аудитора НАБУ.

12 июля комитет рекомендовал парламенту избрать аудитора НАБУ из четырех кандидатур: гражданки США, украинки по происхождению, Марты Борщ; испанского прокурора Карлоса Кастресана; профессора кафедры правосудия Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Александры Яновской и заслуженного юриста, профессора, заведующего кафедрой прав человека, международного и европейского права Академии адвокатуры Сергея Гончаренко.

13 июля в ВР по результатам предварительных голосований для окончательного утверждения на голосование была вынесена кандидатура Яновской, но депутаты снова не смогли назначить аудитора НАБУ от парламента («за» проголосовали только 216 народных депутатов из 348, зарегистрированных в сессионном зале).

Позже директор Бюро Артем Сытник заявил, что ему стыдно за процесс избрания Верховной Радой своего представителя в независимую комиссию по аудиту НАБУ.