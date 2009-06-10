Литвин предлагает БЮТ и ПР признать, что вляпались и помолчать

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает фракциям БЮТ и Партии регионов признать, что “вляпались”, и не обвинять друг друга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пленарном заседании парламента представителям этих фракций, которые заявляли, что не их политическая сила предлагала изменения в Конституцию в части выборов Президента в парламенте и продления полномочий нынешней ВР.

«Очевидно, - сказал В.ЛИТВИН, - у нас была бы единственно правильная позиция, когда бы после произошедших событий лучше бы все помолчали, понимая, что вляпались, а теперь пытаются друг друга обвинять».

«Помолчали бы, сделали соответствующие выводы», - посоветовал В.ЛИТВИН.