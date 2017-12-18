В Евросоюзе считают, что проблемы с СЦКК должны быть решены в рамках Трехсторонней контактной группы

В Европейском Союзе считают, что вопрос вывода российских военнослужащих из состава совместного центра по контролю и координации должен быть решен в рамках Трехсторонней контактной группы.

Так в понедельник в Брюсселе прокомментировал собственному корреспонденту УНИАН соответствующее решение российской стороны пресс-секретарь ЕС.

«Мы ожидаем, что все стороны будут выполнять Минские соглашения. ЕС продолжает поддерживать дипломатические усилия, направленные на полное их выполнение, является основой для устойчивого политического урегулирования конфликта на востоке Украины, которое уважает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы считаем, что надлежащим форумом для решения вопроса СЦКК является Трехсторонняя контактная группа», - заявил он.

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Представитель ЕС также выразил обеспокоенность увеличением количества нарушений режима прекращения огня. «Очень серьезно мы воспринимаем количество нарушений прекращения огня - наибольшее количество с марта 2017 года», - подчеркнул он.

При этом представитель ЕС особо обратил внимание на то, что расположение сил в непосредственной близости от жилых районов и стрельбе из или в направлении критической инфраструктуры также ухудшают ситуацию, а поэтому важное значение имеют дальнейшие усилия по ее стабилизации.

«Все стороны должны уважать режим прекращения огня, отвести свои силы и вывести тяжелое оружие в зоны хранения, которые можно проверить. С этой целью мы присоединяемся к призыву, в частности, Германии и Франции, по поводу рождественского прекращении огня, которое должно быть согласовано на заседании Трехсторонней контактной группы, которое запланировано на 20 декабря. Мы также повторяем наш призыв о том, чтобы СММ ОБСЕ и ее техническое оборудование имели полный, безопасный и беспрепятственный доступ по всей Украине», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, МИД РФ заявил, что Россия прекращает работу своего представительства в Совместном центре контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии соприкосновения сторон на Донбассе, российские офицеры покинут Украину 19 декабря из-за якобы «напряженной морально-психологической обстановки» и «пренебрежительного отношения украинских военнослужащих».