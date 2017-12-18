Посол ЕС: решение суда об освобождении Саакашвили свидетельствует, что Украина - правовое государство

Решение суда об освобождении задержанного лидера партии "Рух нових сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили свидетельствует, что Украина является правовым государством, считает глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

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Он отметил, что все политические силы в Украине должны иметь право высказывать свою точку зрения. "Однако политические оппоненты должны делать это в полном соответствии с законодательством Украины и избегать того, что может привести к насилию. Что касается господина Саакашвили, то мы надеемся, что с ним будут обращаться также по закону. Мы следим за развитием ситуации, ведь Украина – демократическое государство, а значит все должно происходить в соответствии с законодательством. И, кстати, тот факт, что суд принял решение освободить господина Саакашвили, свидетельствует о том, что Украина – правовое государство", – сказал Мингарелли.

Как сообщал УНИАН, генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его сообща совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28 ), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256). Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования. Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.