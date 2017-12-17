Порошенко прибыл с официальным визитом в Португалию (фото)

Президент Украины Петр Порошенко сегодня прибыл с официальным визитом в Португалии.

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Как напомнили в пресс-службе главы государства, визит продлится 17-18 декабря.

Во время визита запланированы встречи Порошенко с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соуза, премьер-министром Антониу Коштой, председателем Ассамблеи Эдуарду Ферри Родригешем.

Ожидается подписание ряда двусторонних документов, которые будут способствовать интенсификации сотрудничества между Украиной и Португалией в различных сферах.

Президент Украины также проведет встречу с украинской общиной в Португалии.