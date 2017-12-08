Порошенко сегодня посетит Литву с рабочим визитом

Порошенко сегодня, 8 декабря, посетит Литву с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"8 декабря 2017 года состоится рабочий визит Президента Украины Петра Порошенко в Литовскую Республику с целью участия в Десятом заседании Совета Президентов Украины и Литвы. Во время заседания Совета будут обсуждены важные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, безопасности, торгово-экономической и энергетической сферах. По результатам заседания планируется к подписанию ряд двусторонних документов", - говорится в сообщении.

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Состоятся отдельные переговоры президента Украины с президентом Литвы Далей Грибаускайтэ, спикером Сеймасу и премьер-министром Литвы.

Также в рамках визита президенты Украины и Литвы примут участие в работе украинско-литовского Экономического форума.

Ранее сообщалось, что Литва передаст Украине оружие на 2 миллиона евро.