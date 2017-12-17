"Марш за импичмент" в Киеве: большой фоторепортаж УНИАН

В центре Киева проходит «Марш за импичмент» сторонников лидера «Движения новых сил», экс-президента Грузии, бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили. Фотографы УНИАН весь день следят за событиями вокруг марша и предлагают вам фоторепортаж с места событий.

Читайте такжеСаакашвили предложил Порошенко провести переговоры

По предварительным данным полицейских, к мероприятию присоединились около двух тысяч человек. В то же время, организаторы «Марша за импичмент» заявляют о «многотысячной колонне» участников.

В настоящее время участники акции "Марш за импичмент" выломали входные двери Октябрьского дворца. Правоохранители изнутри пытаются их оттеснить и защищаются огнетушителями. Митингующие кричат: «Пустите народ в народный дом».

Сейчас происходит драка между митингующими и правоохранителями, которые находятся внутри. Участникам акции удается постепенно продвигаться вперед - внутрь здания.

В мегафон организаторы кричат, что "Порошенко - провокатор" и призывают людей пропустить внутрь.

Саакашвили призвал людей отойти на Майдан Незалежности, чтобы избежать столкновений с полицией. Часть участников акции "Марш за импичмент" не хочет прислушиваться к его призывам.