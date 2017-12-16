Климкин передал генсеку ООН письмо с просьбой помочь освободить незаконно заключенных в России украинцев (видео)

Министр иностранных дел Павел Климкин передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с просьбой способствовать освобождению украинцев, которые незаконно лишены свободы в России. Об этом Постоянное представительство Украины при ООН сообщает в Twitter.

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«В ходе встречи Павел Климкин передал Генcеку ООН оригинал открытого письма от имени Ассоциации родственников политических заложников Кремля и правозащитных и общественных организаций Украины. Обратился с просьбой способствовать освобождению украинцев, которые незаконно содержатся под стражей в России», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что министр иностранных дел Украины обсудил с Гутерришом перспективы введения на Донбасс миротворцев ООН.

Как сообщалось, по данным МИД, в местах лишения свободы в России незаконно удерживают около 60 граждан Украины, преследуемых по политическим мотивам.

Как сообщал УНИАН, в Совбезе ООН Климкин заявил, что санкции против олигархов из окружения Путина заставят РФ согласиться на реальную миротворческую миссию.