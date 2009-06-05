ПР будет голосовать за пленарные заседания на будущей неделе

Фракция Партии регионов поддержит предложение о проведении на следующей неделе пленарных заседаний Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он отметил, что заседание парламента, скорее всего, начнется во вторник во второй половине дня, поскольку утром необходимо будет провести заседание Согласительного совета.

Как сообщалось, на следующей неделе народные депутаты Украины должны были работать в комитетах и фракциях.