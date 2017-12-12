Саакашвили рассказал о своей охране

Утром в квартиру к лидеру "Руху новых сил" Михеилу Саакашвили заходили соратник Давид Сакварелидзе, а позже - адвокат. Возле дома дежурят двое неразговорчивых активистов.

Во время попытки журналистов узнать у них, не выходил ли Саакашвили, неожиданно появился еще один мужчина, который вел себя агрессивно и не позволял снимать, передает ТСН.

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После этого он сел в авто, на которым обычно ездит сам политик или его жена. Саакашвили говорит, что это все – его поддержка из лагеря, а не охранники. Более того, уверяет, что он им не платит.

"Они из лагеря. Вчера, когда они пошли за мной, я их спросил, кто они такие. А они: мы вас, ну, не охраняем, но хотим убедиться, что вы нормально дошли. Они меня довели. И не знаю, или они остались, либо другие пришли. Но то, что люди дежурят – это так недавно началось", - утверждает опальный политик.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили.