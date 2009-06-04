ВР запретила дурить людей «медицинской» рекламой
17:57, 04 июня 2009Политика
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За изменения в законе - 365 нардепов
Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменения в статью 21 закона Украины "О рекламе".
Как передает корреспондент УНИАН, “за” данный закон проголосовали 365 из 437 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.
Данным законом предусмотрено ограничение рекламы изделий немедицинского назначения со ссылкой на лечебные свойства, которые не подтверждены Министерством здравоохранения, путем запрещения такой рекламы.
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